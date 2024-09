Galleria Grassi pronta all'inaugurazione con il nuovo look

Galleria Grassi di Cerro Maggiore: la struttura sarà inaugurata il 5 ottobre 2024.

Galleria Grassi, dopo i lavori ecco il nuovo look

E' pronto il nuovo look della Galleria Grassi, di Cerro Maggiore, la struttura comunale di via San Carlo (a lato del municipio) conosciuta anche come "Bomboniera". Una struttura che in questi anni è stata oggetto di un profondo intervento di riqualificazione fortemente voluto dall'Amministrazione comunale. Ed è già stata fissata la data per l'inaugurazione: sarà sabato 5 ottobre 2024, alle 17.30, con una cerimonia che presenterà a tutti la nuova sala conferenze nata nella galleria.

L'intervento è stato imponente: 990mila euro, somma arrivata interamente grazie a un contributo regionale che ha coperto il costo dell'opera.

La presentazione

"Non c’è operazione migliore di sottrarre al degrado un luogo per restituirlo alla comunità - annuncia l’assessore alla Cultura Daniel Dibiscieglie - La Galleria è stata divisa in due livelli: al piano terra una sala conferenze polivalente, con un centinaio di posti a sedere, sarà il luogo ideale per ospitare eventi e manifestazioni. Al primo piano saranno invece disponibili moderni e accoglienti uffici comunali, collegati da una passerella al palazzo comunale. E’ lo spazio che rappresenta l’inizio della creazione del 'Polo della cultura': fa parte infatti di un progetto più ampio che coinvolge anche la biblioteca, che sta tornando allo splendore originario grazie a sapienti lavori di ristrutturazione e consolidamento. La galleria, insieme al parco retrostante, sarà anche una location ideale per celebrazioni civili. Inoltre i locali saranno a disposizione delle associazioni del territorio e di quanti vorranno realizzare iniziative culturali. Un vero e proprio punto di incontro e aggregazione nel pieno centro cittadino, che fino ad oggi mancava".

Dopo l'inaugurazione del 5 ottobre, il Comune organizzerà una serie di eventi: presentazioni di libri, mostre, conferenze e molto altro. «Il programma sarà in distribuzione nei prossimi giorni nelle attività commerciali e in tutti gli edifici pubblici - conclude Dibisceglie affiancato dal sindaco Nuccia Berra - Invitiamo la cittadinanza a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione. Dopo il taglio del nastro, a seguire all’interno della sala ci sarà il primo appuntamento ossia la presentazione dell'opera letteraria sulla storia di Cerro e Cantalupo, scritta dal nostro concittadino Carlo Rotondi. Nella sala saranno esposte diverse foto storiche di Cerro Maggiore e Cantalupo, il tutto accompagnato da alcuni brani eseguiti dal nostro Corpo musicale cittadino".