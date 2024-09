Abbiategrasso: rifacimento strade, intervento da 350 mila euro

Partirà nei prossimi giorni l’ultima tranche del progetto “Manutenzione straordinaria strade” che interesserà 7.684 metri quadrati di vie cittadine per uno stanziamento complessivo di 350 mila euro, spesi dall’Amministrazione comunale di Abbiategrasso alla voce rifacimento strade.

Le strade interessate

Le vie interessate sono: Cesare Correnti (strada e marciapedi) Crivellino e Donatori di Sangue. A queste vanno aggiunte: la rotonda del monumento degli Alpini e quella di via Palestro e piazza Cazzamini Mussi (di fronte all'ospedale). Inoltre, nei prossimi mesi, in base all'accordo quadro stipulato con il Comune di Vigevano, verrà effettuato il ripristino delle arterie più dissestate grazie ad ulteriori stanziamenti. Infine, a conclusione degli interventi operati da Amaga sulla rete del gas che hanno riguardato viale Cavallotti, parte di viale Paolo VI e viale Manzoni, si è proceduto, nei giorni scorsi, al ripristino del manto stradale, aggiungendo anche la via Riccardo Pampuri (zona ecocentro, a Castelletto Mendosio) in quanto molto dissestata per via del passaggio dei mezzi.

La soddisfazione degli amministratori

«Ringraziamo i cittadini che con puntualità hanno segnalato la presenza di buche e criticità lungo le nostra strade cittadine – ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti – anche gli Uffici di competenza avevano un quadro chiaro della situazione, ma poiché sapevamo degli interventi in programma, in particolare da parte di Amaga, abbiamo atteso onde evitare di dover fare due volte lo stesso lavoro. E' importante aver sottoscritto, insieme al Comune di Vigevano, un accordo che ci consente di intervenire sulle zone più critiche, viceversa l'Amministrazione da sola non sarebbe in grado di affrontare il rifacimento di tutte le strade malconce, che costerebbe milioni di euro. Stiamo quindi rispondendo oggi alle situazioni più urgenti, non per mancanza di attenzione, ma perché ogni intervento richiede coperture economiche e procedure complesse».

Finalmente soddisfatto il sindaco Cesare Nai, il quale, insieme agli uffici, ha dovuto far fronte alle segnalazioni dei cittadini critici per i mancati interventi.