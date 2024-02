Gaggiano: spaccatura in Comune, si dimettono Berardi e Follari

Il clima elettorale a Gaggiano diventa rovente. Non più presunte mosse, gli schieramenti scoprono le carte sul tavola e comincia a delinearsi il quadro dei contendenti.

Dopo avere annunciato solo la scorsa settimana di voler andare alle Amministrative , ma non con la compagine attualmente al governo di cui fanno parte, il vicesindaco Francesco Berardi e l'assessore Lida Follari, nel week end hanno presentato le loro dimissioni dalla giunta comunale.

Il sindaco Sergio Perfetti ha preso atto della decisione rilasciando una nota in cui si legge:

“Vi comunico di aver ricevuto le dimissioni dalla Giunta Comunale degli Assessori Francesco Berardi e Lida Follari. Nel prenderne atto accettandole, ritengo doveroso chiarire di non condividere le motivazioni addotte dal vice-sindaco riguardo la venuta meno della fiducia. Tale mancanza di fiducia non ha riscontro in nessun atto né tanto meno da parte mia nei suoi confronti – precisa Perfetti - Berardi, assessore ai lavori pubblici, alla sicurezza, ai trasporti e alle attività produttive, non ha mai contestato una sola decisione presa dal nostro gruppo, condividendo ogni scelta sia in ambito di Giunta che in ambito di Consiglio Comunale - spiega il primo cittadino - Non tocca a me definire quali siano i veri motivi della sua scelta, sinceramente però mi aspettavo maggior sincerità nel definire un cambiamento così importante per la comunità gaggianese, dopo 10 anni di piena collaborazione. Inoltre l'Assessore Follari, pur dimettendosi contestualmente in virtù della comune appartenenza al gruppo di Berardi evidenzia, nella sua lettera di dimissioni, riferimenti a "ultimi avvenimenti" che evidentemente portano ai cambiamenti politici prospettati dal gruppo Amici di Gaggiano per le prossime elezioni amministrative”.