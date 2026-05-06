Il segretario uscente è stato confermato alla guida della sezione cittadina del Carroccio nel congresso di ieri, martedì 5 maggio

Si è svolto nella serata di ieri, martedì 5 maggio, il congresso cittadino della Lega di Abbiategrasso, un appuntamento cruciale che ha visto la partecipazione attiva dei militanti per definire la guida e la strategia politica del prossimo mandato.

Gabriele Di Giacomo confermato segretario della Lega Abbiategrasso

L’esito del congresso ha sancito la riconferma di Gabriele Di Giacomo nel ruolo di Segretario Cittadino. Di Giacomo è stato eletto all’unanimità dei voti, un segnale di forte compattezza e di piena fiducia verso il lavoro svolto finora e la linea politica tracciata per il futuro.

Contestualmente all’elezione del Segretario, l’assemblea ha provveduto alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Risultano eletti i seguenti componenti: Maurizio Piva, Aldo Musiani, Fabrizio Rizzi e Francesco Bottene.

Il commento

“Questa riconferma unanime rappresenta non solo un onore, ma una grande responsabilità – ha dichiarato Di Giacomo a margine del congresso – La Lega continua il suo percorso di crescita costante. Il nostro obiettivo è costruire una sezione sempre più solida e radicata, capace di essere protagonista attiva nella vita della città, specialmente in vista delle prossime sfide elettorali”.

Il nuovo direttivo e il Segretario sono già al lavoro per strutturare le prossime iniziative sul territorio, con la volontà di rispondere alle esigenze dei cittadini e di consolidare il ruolo del partito come forza di governo locale.