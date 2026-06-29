Futuro Nazionale sabato si presenta ai cittadini di Rho

Presentarsi ai cittadini e condividere con loro i problemi della città. Il movimento Futuro Nazionale scende in campo e per la prima volta a Rho sarà presente con un gazebo informativo.

Un momento di ascolto e partecipazione per contribuire al miglioramento del territorio

L’incontro degli aderenti al movimento con la popolazione rhodense si terrà sabato mattina in Via Madonna angolo Largo Kennedy dalle 9 alle 11:30 Programmi e idee a livello nazionale e per la città di Rho che saranno spiegati nel corso della giornata. Sarà inoltre un momento di ascolto e partecipazione: i cittadini potranno esporre le criticità della città di Rho, avanzare suggerimenti e condividere idee per contribuire al miglioramento del territorio.

Nel corso della mattinata si potrà anche effettuare il tesseramento

L’appuntamento vedrà la presenza di Katia Francesca Di Vita, referente rhodense del comitato costituente di Futuro Nazionale, Vannacci, a Rho e alcuni cittadini che hanno già aderito al nuovo progetto politico. Nel corso della mattinata si potrà anche effettuare il tesseramento al partito che vede come leader il Generale Roberto Vannacci.