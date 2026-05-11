Futuro Nazionale: è nato il Comitato costituente Magenta-Corbetta

Futuro Nazionale sbarca anche a Magenta e Corbetta.

Futuro Nazionale arriva anche a Magenta e Corbetta

Ad annunciarlo è il referente Franco Cepparulo, già militante di Fratelli d’Italia a Magenta, che coordinerà le attività e i rapporti con gli altri responsabili locali del partito sul territorio (“al momento Marcallo con Casone e Mesero, ma siamo in forte allargamento”).

Queste le parole con cui Cepparulo tiene a battesimo la nuova realtà politica:

“È ufficialmente operativo il Comitato costituente 734 Magenta e Corbetta di Futuro Nazionale-Vannacci in vista del congresso nazionale, che si terrà il 13 e 14 giugno a Roma. Una nuova realtà politico-territoriale di Destra, che nasce con l’obiettivo di offrire un nuovo punto di riferimento per cittadini, operatori economici e associazioni locali, rimasti/e finora delusi/e dalle politiche dei partiti di Centrodestra”.

“Rispetto delle regole, difesa del lavoro e vivibilità”

Il Comitato si propone come “spazio di confronto, partecipazione e proposta concreta, orientato a valorizzare il ruolo del territorio e a rafforzare il legame tra istituzioni, comunità locali e mondo produttivo, in un contesto caratterizzato da crescenti criticità sociali ed economiche. Esso intende promuovere iniziative e momenti di approfondimento capaci di riportare al centro il rispetto delle regole, la difesa del lavoro e la vivibilità dei centri urbani”.

Per quanto riguarda i temi, “particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza urbana, intesa come condizione essenziale per la libertà dei cittadini e per lo svolgimento delle attività economiche, così come alla legalità, quale fondamento imprescindibile di una comunità sana e responsabile; centrale anche l’impegno a favore del commercio locale, elemento vitale per l’identità, l’economia e la coesione sociale del territorio di Magenta e Corbetta”.

Sguardo rivolto alle elezioni politiche e amministrative 2027

Cepparulo prosegue:

“Il Comitato avvia il proprio percorso con uno sguardo rivolto al futuro, ponendosi l’obiettivo di contribuire al dibattito pubblico e alla costruzione di proposte in vista delle importanti scadenze istituzionali dei prossimi anni, in particolare le elezioni politiche e amministrative 2027, rafforzando la presenza civica e il protagonismo locale”.

Il Comitato costituente Futuro Nazionale-Vannacci Magenta-Corbetta si dice impegnato “in un percorso di ascolto e partecipazione aperto a tutti coloro che condividono l’esigenza di un impegno serio, concreto e continuativo” e conclude:

“Nelle prossime settimane verranno comunicate le prime iniziative pubbliche e gli appuntamenti di incontro con cittadini e realtà del territorio”.