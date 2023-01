Non ci saranno più altalene di notizie. È ufficiale l’ex sindaco Filippo Fusè, attualmente capogruppo di minoranza, non si candida alle prossime elezioni del 2024. Come aveva già sussurrato da tempo non sarà il candidato sindaco della Civica per Mesero. Il suo gruppo politico in parte era a conoscenza, altri avevano intuito, così per sgomberare il campo da ogni equivoco il sindaco della legislatura 2014 – 2019 ha dichiarato ai nostri taccuini il ritiro dalla politica amministrativa meserese.

Fusè si sfila dalla corsa alle comunali 2024

Il 26 maggio 2019 non fu eletto per 9 voti, ma più del 30% dei meseresi non si presentò alle urne.

Perché la rinuncia?

«Sono 30 anni che mi occupo del Comune, penso di avere già dato. Al momento porto avanti la mia attività di libero professionista che, per fortuna ha ripreso bene dopo cinque anni da sindaco. Le opportunità non mancano anzi sono carico di lavoro e sono felice della mia situazione lavorativa. E poi esistono altri interessi. Prima di tutto la famiglia. I miei bimbi crescono e sicuramente hanno delle esigenze diverse e maggiori impegni rispetto al passato. Per cui l’aspetto famigliare è diventato prioritario. E poi ho altre urgenze, lascio il mio spazio. Se ci sono altri candidati ben vengano. Ho fatto il mio tempo. Ho lavorato per il Comune, adesso voglio dedicarmi ad attività differenti».

Non entra nemmeno in lista?

«La mia intenzione è di prendere un periodo di stacco. Non completamente perché anche non volendo si rimane sempre coinvolti, però non voglio partecipare in maniera diretta come è stato per l’intero mio periodo comunale dal 1995 al 2024».

Una vita in politica

Filippo Fusè nel 1995 un giovane poco più che ventenne, iniziò come consigliere di maggioranza, poi assessore per 10 anni altri 5 come vice sindaco, successivamente sindaco e infine consigliere di minoranza. Ha percorso tutte le gerarchie di maggioranza e di minoranza.

«Dopo quasi 30 anni di Comune ho bisogno un periodo di pausa. È una mia scelta e non mi ritengo indispensabile».

Alla Civica per Mesero hanno pronto un candidato sindaco?