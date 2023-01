Rogo in autostrada: a fuoco un carico di farina

Un camion ha preso fuoco questa mattina, 20 gennaio 2023, alle 6 lungo l'autostrada A8 all'altezza di Origgio, al confine con Lainate: sul posto i Vigili del Fuoco.

Camion in fiamme in autostrada

Per cause ancora da accertarsi un veicolo pesante che trasportava farine ha preso fuoco lungo l'autostrada A8 all'altezza di Origgio. Il conducente è riuscito ad accostare in una piazzola dell’autostrada e sganciare il rimorchio dalla motrice salvando il mezzo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada, in supporto dal comando di Milano con due autobotti. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Traffico deviato verso Malpensa

Ancora disagi per la viabilità in attesa della rimozione del mezzo e della pulizia della carreggiata interessata. Chi proviene dall'autostrada A4 in direzione Venezia ed è diretto a Malpensa non può svoltare direttamente in A8 all'altezza di Viale Certosa, ma deve proseguire sull'A4 e successivamente uscire a Marcallo Mesero. Per questo motivo le code sulla tratta autostradale sono in aumento.