Francesco Cozza è il nuovo comandante della Polizia locale

"È con immenso piacere che la nostra comunità accoglie il nuovo Comandante della Polizia Locale - afferma il sindaco- Cozza mi ha detto che la ragione per la quale ha scelto Cerro Maggiore è stata aver trovato un comando formato da giovani motivati e competenti ed agenti esperti e collaborativi - afferma il sindaco Nuccia Berra - Sono sicurissima che il suo predecessore, il Sovrintendente Scelto Maurizio Proverbio, saprà supportarlo in questa prima fase e guidarlo nella conoscenza di Cerro e Cantalupo. Proverbio che ringrazio per il lavoro svolto in questi mesi difficili: ha saputo svolgere il compito assegnatogli anche oltre il suo ruolo, con capacità e presenza costante. Come da nostro programma elettorale, puntiamo a una presenza degli agenti più costante sul territorio in modo che siano visibili e diventino punto di riferimento per i cittadini".