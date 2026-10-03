Forza Italia: «Una maggioranza coesa che guarda al 2027»

A circa nove mesi dalla fine del mandato amministrativo, Forza Italia rivendica la compattezza della maggioranza di centrodestra che governa Magenta e guarda alle elezioni del 2027.

La maggioranza guarda alle elezioni 2027

A mettere nero su bianco la posizione del partito è la capogruppo in Consiglio comunale Laura Cattaneo (nella foto di copertina), che traccia un bilancio dell’attività amministrativa, rilancia l’unità della coalizione e annuncia l’avvio del lavoro sul programma per il prossimo quinquennio. Un intervento che assume anche il significato di un primo messaggio in vista della prossima tornata elettorale, con Forza Italia che sottolinea le differenze con l’opposizione e ribadisce la volontà di proseguire l’esperienza amministrativa.

Il bilancio delle opere

«Mancano circa nove mesi alla fine del mandato, e a Magenta la differenza tra chi amministra e chi si limita a parlare è sotto gli occhi di tutti. Sui Lavori pubblici abbiamo realizzato interventi importanti: scuole e palestre riqualificate, asfaltature e marciapiedi, efficientamento energetico degli edifici comunali. Ora tocca al grande progetto di alleggerimento della rete fognaria con Città metropolitana e Cap, la cosiddetta “Città Spugna”. Dopo lo sversamento di Pontevecchio, nessuno può più dire che non sia urgente. Su Urbanistica e Territorio, piazza Liberazione è finalmente in fase di realizzazione e ridisegnerà il cuore della città. Non sarà soltanto una piazza: sarà il biglietto da visita di Magenta. Su Bilancio e Sicurezza, conti in ordine nonostante i tagli e una presenza più forte di Polizia e Carabinieri sul territorio. Su Sociale, Sport, Istruzione e Cultura, un sostegno concreto alle famiglie, alle scuole e alle tante associazioni che animano la città. Sono opere che i cittadini vedono ogni giorno. Non slide».

«Una maggioranza concretamente unita»

Cattaneo passa poi ai rapporti all’interno della coalizione, descrivendoli come solidi e privi di divisioni. Un riferimento anche al confronto politico in vista della scelta del candidato sindaco per il 2027.

«C’è una cosa che i magentini devono sapere: la maggioranza di centrodestra è, come sempre, compatta, coesa e in sintonia. Capigruppo, assessori, presidente e vicepresidente del Consiglio, segretari cittadini di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia parlano la stessa lingua. Nessuna corrente, nessuna fuga in avanti. Solo il metodo che Forza Italia ha sempre seguito: riunirsi, decidere, fare. Mentre l’opposizione discute ancora, e animatamente, su chi debba essere il candidato sindaco, noi stiamo già lavorando al programma per i prossimi cinque anni».

«Vogliamo finire il lavoro»

La capogruppo azzurra torna poi sui risultati rivendicati dalla maggioranza e anticipa l’intenzione di incontrare i cittadini nei prossimi mesi per illustrare quanto realizzato. Il messaggio politico, però, è già rivolto alla prossima scadenza elettorale.

«In questi anni, tra crisi internazionali e problemi locali, rincari e la sfida del Pnrr, questa maggioranza ha tenuto la barra dritta. A breve faremo il punto su quanto realizzato e nei prossimi mesi saremo tra i cittadini a raccontarlo nel dettaglio. Il messaggio però è già chiaro: vogliamo finire il lavoro e chiedere ai magentini di continuare con noi. Perché Magenta ha bisogno di stabilità, non di esperimenti. Ha bisogno del buon governo del centrodestra, quello che da trent’anni, sulla scia dell’insegnamento del Presidente Berlusconi, mette al centro la persona, l’impresa, la sicurezza e le cose concrete. Comincia la campagna elettorale del centrodestra unito. Forza Magenta, avanti tutta!».