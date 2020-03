Forza Italia: “Emergenza Covid-19, si sfrutti meglio il Cantù”. L’appello arriva in piena emergenza posti letto. “Risulta evidente che vi è assoluta necessità di aumentare i posti letto negli ospedali: se in anni precedenti un taglio dei medesimi era considerato accettabile per ottenere una riduzione dei costi, attualmente siamo arrivati al punto in cui, in Italia, abbiamo 3,2 posti letto ogni 1000 abitanti, contro i 6 posti letto di Francia e gli 8,2 della Germania. Questo e l’epidemia in corso motivano il loro ripristino – scrive in una lettera a Gallera e FFontana il coordinatore azzurro di Abbiategrasso, Giuseppe Fanigliulo – Sarebbe auspicabile, a parere dei cittadini e degli esperti, che parte di questi posti letto fosse ripristinata in quegli ospedali che sono strutture nuove, perfettamente idonee, facilmente attrezzabili anche per terapia intensiva e vicini ai familiari dei pazienti”.

La lettera a Fontana e Gallera

“L’ospedale di Abbiategrasso (Cantù, ndr) è stato ristrutturato meno di dieci anni addietro (investendo 30 milioni di euro) e dispone altresì di spazi adeguati, cinque sale operatorie, ambienti sterili facilmente adattabili alle esigenze del momento e sarebbe ideale per curare la cittadinanza, anche tenuto conto del fatto che la terapia intensiva è necessaria soprattutto per persone anziane e disporre di un ambiente familiare e vicino alla propria abitazione è un indubbio rinforzo positivo per i malati”, evidenzia.

Giuseppe Fanigliulo conclude con un appello: “Se è necessario -come è necessario- allestire con urgenza nuovi reparti, la scelta di investire nelle strutture già esistenti sarebbe vincente ed economica, oltre che un segnale di vicinanza ai cittadini, undicimila dei quali -si ricorda- hanno già sottoscritto la petizione contro il depotenziamento dell’ospedale. Nell’Abbiatense si potrebbe poi creare facilmente una sinergia tra pubblico e privato, posto che sul territorio vi sono già circa un migliaio di posti letto per anziani tra le diverse RSA e Istituto Golgi. Chiediamo quindi di valutare seriamente l’opportunità di tornare ad utilizzare al pieno delle sue possibilità l’Ospedale di Abbiategrasso, anche per fronteggiare l’emergenza di questi giorni”.

