Formate e operative le Consulte a Cisliano

Sono partite e operano le prime Consulte del Comune. Una scelta quella dell’Amministrazione di Cisliano che ha anche l’obiettivo di andare a contrastare una tendenza registrata negli ultimi anni di disaffezione: ovvero il prendere sempre di più le distanze dalla politica.

«Come promesso durante la campagna elettorale abbiamo fatto questo passo importante verso un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita del Comune - spiega il sindaco Ilaria Mora - Come molti (ma non tutti) sanno, le Consulte Comunali sono organismi di partecipazione pensati per valorizzare e promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella vita del Comune tramite attività di proposta, discussione e confronto sui relativi temi. Sono composte in funzione della realtà socio-culturale ed economica del territorio, hanno una funzione propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio Comunale e sono un importantissimo strumento di incontro e relazione tra cittadini e Amministrazione Comunale. E se è vero che in questi anni a livello locale, regionale e nazionale si rileva purtroppo un crescente disinteresse verso la cosa pubblica - continua il primo cittadino - Devo dire che le domande di ammissione (anche da parte dei giovani) hanno abbondantemente superato le aspettative e i posti disponibili: lo prendo come un segno di apprezzamento per il nostro programma di sviluppo di Cisliano e una manifestazione della volontà di farne parte. Vedere una ritrovata voglia di partecipare alla vita del paese per noi è indubbiamente una grande soddisfazione».