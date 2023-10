Cisliano potenzia la sicurezza nelle frazioni

La tutela del territorio e dei suoi cittadini è una delle priorità che perseguono le Amministrazioni, adottando misure di monitoraggio elettronico, oltre alla presenza degli uomini della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

Priorità alla sicurezza: sempre grande l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Cisliano per un tema che è quanto mai di attualità.

“Abbiamo ultimato nei giorni scorsi i lavori di installazione di un varco e controllo ambientale all’ingresso della frazione di San Pietro - spiega Andrea Sangiacomo , Assessore alla sicurezza. Inoltre abbiamo recentemente posizionato una nuova telecamera con visione a 180° nella Piazza Cavour di Bestazzo e abbiamo provveduto al ripristino completo di tutte le telecamere del paese, per una spesa complessiva di 15mila euro”.

Gli occhi elettronici sono un ottimo deterrente anche per contrastare l’abbandona dei rifiuti, soprattutto in aree periferiche e di campagna.

“Quando si parla di sicurezza è importante agire a 360° sfruttando tutti gli strumenti a disposizione: per noi tutelare l’incolumità fisica dei cittadini e dei loro beni nelle abitazioni, sulle strade e nei luoghi di aggregazione è e rimane una priorità. - conclude l'assessore - Le telecamere ci permettono di monitorare il territorio e sono anche un ottimo strumento in caso di atti vandalici (non così infrequenti, purtroppo) o abbandono dei rifiuti. Coerentemente con quanto dichiarato nel nostro programma elettorale, continuiamo a lavorare attivamente sul versante della sicurezza concentrandoci quanto più possibile sulla prevenzione”.