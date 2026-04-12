Fondi per la sicurezza: a Rho uno stanziamento di 20mila euro

Promuovere e incentivare la realizzazione di politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. Queste le finalità del bando di Regione Lombardia, proposto dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, l’installazione di impianti di videosorveglianza e per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli. Bando che ha assegnando contributi ad oltre 370 Enti locali della Lombardia, anche in forma associata.

Tra i comuni che hanno ricevuto finanziamenti importanti per la sicurezza ci sono anche quelli di rhodense e bollatese

Tra i comuni che hanno ricevuto finanziamenti importanti per la sicurezza ci sono anche quelli di rhodense e bollatese. Il comando della Polizia Locale di Rho ha ricevuto uno stanziamento di 20mila euro su un progetto presentato pari a 50mila euro. Stanziamenti anche per i comuni di Arese 20mila euro su un progetto di 70mila; Cornaredo, 20mila euro su un progetto presentato pari a 49mila; Lainate 16.726 euro su un progetto presentato di 33.452; Pero 3,998 euro su un progetto di 7.997 euro; Settimo Milanese 9.925 euro su un progetto presentato di 19.850 euro. Stanziamenti anche per i comuni del bollatese. La Polizia Locale di Bollate ha ricevuto fondi per 16.771 euro su un progetto di 33.543; Garbagnate Milanese per il progetto sicurezza ha invece ricevuto 10.302 euro su una richiesta di 20.605. L’amministrazione comunale di Senago per la sua Polizia Locale ha, invece, ricevuto 15.189 euro su una richiesta di 30.378. Un discorso a parte deve essere, invece, fatto per il Comando Unico che unisce le polizie locale di Pogliano Milanese e Nerviano, comune quest’ultimo appartaenente all’area dell’Alto Milanese. Il Comando unico ha ricevuto uno stanziamento regionale di 33.986 euro su un progetto presentato di 67.973 euro.

La ripartizione delle risorse, per un totale complessivo in tutti i comuni della Lombardia di oltre 4,3 milioni di euro

La ripartizione delle risorse, per un totale complessivo in tutti i comuni della Lombardia di oltre 4,3 milioni di euro, permette di finanziare 183 domande. «Con questo bando – ha affermatol’assessore alla Sicurezza di Regione LOmbardia Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto nel rafforzare la sicurezza e nel supportare il lavoro quotidiano delle Polizie locali, promuovendo le aggregazioni tra gli enti. Investire in dotazioni tecnologiche avanzate e nel rinnovo dei mezzi significa dare agli operatori strumenti più efficaci per prevenire e contrastare fenomeni di degrado e illegalità.

Con i fondi ricevuti le Polizia Locali hanno programmato di acquistare autovetture, moto; droni, computer portatili, cellulari e tablet

Con i fondi ricevuti le Polizia Locali hanno programmato di acquistare autovetture, moto; droni, computer portatili, cellulari e tablet operativi, impianti di allarme destinati al controllo della sede comando. Ma anche strutture per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto o per custodia di armi. Ed ancora dash cam, body cam, taser, fototrappola, impianti di videosorveglianza, strumentazioni portatili per l’analisi dei documenti, sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e il riconoscimento rapido di droghe. Risorse anche per l’acquisto di etilometri, defibrillatori e strumenti tecnici. «Il nostro obiettivo è duplice. Da un lato – ha concluso La Russa – garantire maggiore tutela ai cittadini, dall’altro migliorare le condizioni operative di chi è impegnato ogni giorno sul territorio»