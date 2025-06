"Fondi per il nuovo asilo nido? E' anche merito nostro": la lista di minoranza Cambia Rescaldina di Rescaldina replica alla Giunta comunale.

"Fondi per il nuovo asilo nido, merito anche nostro"

"Sì al nuovo asilo, no alla narrazione autocelebrativa". Così la lista di minoranza Cambia Rescaldina interviene dopo che la settimana scorsa la Giunta comunale aveva annunciato l'ok al finanziamento di 864mila euro dal Pnrr, Piano di ripresa e resilienza dello Stato, per il nuovo asilo nido in paese (l'intervento in questione consentirà di creare ben 36 nuovi posti nell'ambito della ristrutturazione con ampliamento delle strutture comunali in via Asilo).

"Il finanziamento è stato ottenuto tramite bando pubblico nazionale Pnrr, accessibile a tutti i Comuni che hanno presentato progetti validi nei tempi previsti - afferma Luca Perotta, capogruppo di Cambia Rescaldina -Non è un premio politico, non è una 'vittoria' della maggioranza. L’intervento è stato approvato all’unanimità in Consiglio comunale, anche con il nostro voto. Eppure nell’annuncio della Giunta comunale si continua a parlare solo dell’Amministrazione, dimenticando il contributo di chi, come noi, ha sostenuto il progetto senza usarlo come spot".

"Stop alla propaganda"

E Perotta continua: "Il nuovo asilo nascerà da una riconversione di locali esistenti, con lo spostamento della Multiservizi. È una soluzione concreta e utile, che condividiamo. Ma va raccontata con onestà: non si tratta di una grande opera o di una costruzione da zero. La gratuità per molte famiglie è resa possibile da misure statali e regionali (Inps e Regione Lombardia). Attribuire questo risultato alla politica locale è semplicemente fuorviante. Siamo a favore dell’intervento, apprezziamo il lavoro degli uffici comunali, votiamo convintamente ogni progetto utile al territorio ma non accettiamo che un’iniziativa pubblica, condivisa e tecnica venga confezionata come strumento di autopromozione politica. Non è la prima volta. Ma è giusto che i cittadini sappiano distinguere la buona amministrazione dalla propaganda. Cambia Rescaldina continuerà a fare opposizione seria e costruttiva, a sostegno dei progetti che migliorano la qualità della vita, ma con il rispetto dovuto alla verità dei fatti".