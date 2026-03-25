Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Bareggio ha previsto un fondo specifico a sostegno di interventi per minori con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
Fondi per gli alunni con disturbi dell’apprendimento
Possono fare richiesta le famiglie con figli residenti a Bareggio frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, con disturbi certificati dalle competenti autorità sanitarie o soggetti accreditati.
E’ necessario essere in possesso di documentazione di spesa sostenuta nell’anno scolastico 2025/2026 per prestazioni psicologiche, logopediche e/o educative finalizzate alla valutazione e alla diagnosi dei DSA, al recupero scolastico o al potenziamento dell’attività didattica in orario extrascolastico.
Il contributo massimo per ogni minore è di 200 euro, l’ISEE non è richiesto.
Come e quando presentare le domande
Le domande vanno presentate online a partire dal 9 aprile sul sito del Comune, sezione Servizi – Richiesta contributi a sostegno delle spese sostenute a favore di minori con disturbi DSA.
Maggiori informazioni al seguente link: https://www.comune.bareggio.mi.it/novita/notizie/bando-dsa-2026/