Fiume Olona, proseguono a buon ritmo i lavori di consolidamento delle sponde

Fiume Olona, proseguono i lavori sulle sponde a Nerviano.
Fiume Olona, lavori sulle sponde
“I lavori di consolidamento delle sponde del fiume Olona, in località
Lazzaretto, stanno procedendo secondo il cronoprogramma prestabilito con
piena efficienza e professionalità da parte dell’impresa esecutrice e della
direzione Lavori”. Così il sindaco di Nerviano Daniela Colombo fa il punto sull’intervento lungo il corso d’acqua.
I lavori sono ufficialmente iniziati il 22 settembre 2025. L’intervento, volto a
risolvere le problematiche di precarietà dei muri di difesa spondale esistenti e
a riqualificare il tratto fluviale attraverso la realizzazione di una scogliera in
massi ciclopici, è di fatto un passo fondamentale per la sicurezza idraulica
e la valorizzazione ambientale del territorio.
“Ad oggi, le opere di consolidamento sulla sponda sinistra del fiume hanno
raggiunto circa il 50% di completamento – prosegue il sindaco – Una volta conclusi, si proseguirà sulla sponda destra del fiume secondo la programmazione stabilita”.
Il termine a maggio 2026
Il cronoprogramma operativo prevede la conclusione dei lavori entro
maggio 2026 salvo eventuali ritardi dovuti a condizioni meteorologiche
avverse. Resta costante l’attenzione alla tutela del patrimonio storico e culturale dell’area, in particolare per la Chiesa di San Gregorio del Lazzaretto, situata a breve distanza dall’area di intervento, per la quale è previsto un monitoraggio strutturale volto a garantirne sicurezza, stabilità e integrità durante tutte le fasi operative – conclude il sindaco – L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’andamento dei lavori, sottolineando la collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti, impresa, Direzione lavori e gestori dei servizi presenti nell’area e confermando il proprio impegno nel garantire la sicurezza del territorio, la tutela ambientale e la valorizzazione del paesaggio fluviale”.