Fiume Olona, proseguono a buon ritmo i lavori di consolidamento delle sponde

Fiume Olona, proseguono i lavori sulle sponde a Nerviano.

Fiume Olona, lavori sulle sponde

“I lavori di consolidamento delle sponde del fiume Olona, in località

Lazzaretto, stanno procedendo secondo il cronoprogramma prestabilito con

piena efficienza e professionalità da parte dell’impresa esecutrice e della

direzione Lavori”. Così il sindaco di Nerviano Daniela Colombo fa il punto sull’intervento lungo il corso d’acqua.

I lavori sono ufficialmente iniziati il 22 settembre 2025. L’intervento, volto a

risolvere le problematiche di precarietà dei muri di difesa spondale esistenti e

a riqualificare il tratto fluviale attraverso la realizzazione di una scogliera in

massi ciclopici, è di fatto un passo fondamentale per la sicurezza idraulica

e la valorizzazione ambientale del territorio.

“Ad oggi, le opere di consolidamento sulla sponda sinistra del fiume hanno

raggiunto circa il 50% di completamento – prosegue il sindaco – Una volta conclusi, si proseguirà sulla sponda destra del fiume secondo la programmazione stabilita”.

Il termine a maggio 2026

Il cronoprogramma operativo prevede la conclusione dei lavori entro

maggio 2026 salvo eventuali ritardi dovuti a condizioni meteorologiche

avverse. Resta costante l’attenzione alla tutela del patrimonio storico e culturale dell’area, in particolare per la Chiesa di San Gregorio del Lazzaretto, situata a breve distanza dall’area di intervento, per la quale è previsto un monitoraggio strutturale volto a garantirne sicurezza, stabilità e integrità durante tutte le fasi operative – conclude il sindaco – L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’andamento dei lavori, sottolineando la collaborazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti, impresa, Direzione lavori e gestori dei servizi presenti nell’area e confermando il proprio impegno nel garantire la sicurezza del territorio, la tutela ambientale e la valorizzazione del paesaggio fluviale”.