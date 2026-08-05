Firmata la convenzione per il nuovo parcheggio della stazione

L'accordo tra Comune e FS Sistemi Urbani dà il via alla riqualificazione dell'ex scalo merci, nel quale saranno realizzati 60 posti auto. Previsti stalli per persone con disabilità, donne in gravidanza e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Un nuovo parcheggio da oltre 60 posti auto sorgerà nell’area dell’ex scalo merci della stazione ferroviaria di Magenta.

Siglata la convenzione per il nuovo parcheggio

È stata sottoscritta ieri a Roma la convenzione tra il Comune e FS Sistemi Urbani spa, rappresentata dall’amministratore delegato Matteo Colamussi, che consentirà di avviare l’intervento di rigenerazione dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di oltre 60 stalli di sosta, con posti riservati alle persone con disabilità, alle donne in gravidanza e aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. L’intervento si inserisce nel percorso già avviato dal Comune per migliorare l’accessibilità cittadina ed è coerente con gli obiettivi del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

Un’area strategica per la mobilità

La riqualificazione dell’ex scalo merci rappresenta uno degli interventi strategici per il potenziamento della stazione ferroviaria e della mobilità cittadina. L’obiettivo è incrementare l’offerta di parcheggi, recuperare un’area dismessa a ridosso del centro storico e rafforzare i servizi all’interno dei Luoghi Urbani per la Mobilità (Lum), consolidando il ruolo di Magenta come polo di riferimento per l’Ovest Milanese. Il nuovo parcheggio rientra inoltre tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale nell’ambito della rigenerazione dell’area AR2 ex Novaceta e sarà realizzato direttamente da FS Sistemi Urbani con risorse proprie, nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano di sviluppo parcheggi FS Park 2024-2033.

Del Gobbo: «Un risultato importante»

Il sindaco Luca Del Gobbo commenta:

«Ringrazio l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, per la grande disponibilità dimostrata nei confronti delle richieste del Comune di Magenta. Insieme al vicesindaco e assessore all’Urbanistica Simone Gelli stiamo lavorando a questo progetto da tempo e oggi possiamo finalmente dire di aver raggiunto un risultato importante, al termine di un lungo percorso condiviso anche con il Gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta di un intervento strategico per la nostra città e per l’intero territorio».

Gelli: «Investimento importante per una città non capoluogo»

Il vicesindaco Simone Gelli sottolinea invece il valore dell’investimento e la collaborazione tra le istituzioni:

«Ringrazio il ministro Matteo Salvini e l’onorevole Fabrizio Cecchetti per il supporto istituzionale che ha accompagnato questo percorso. Un intervento con un investimento economico molto importante che arriva in una città non capoluogo dimostra l’attenzione verso i territori e verso quei centri che svolgono un ruolo strategico nella rete della mobilità».

Gelli evidenzia inoltre come l’opera si inserisca nella visione di sviluppo delineata dall’Amministrazione:

«Come già detto in occasione della presentazione del Pgt, Magenta deve saper cogliere le opportunità legate alla propria posizione, anche in relazione a realtà importanti come Mind e l’hub di Malpensa. La sinergia tra Comune di Magenta, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e FS Sistemi Urbani ha permesso di raggiungere questi risultati: la realizzazione del nuovo parcheggio, la completa riqualificazione dell’area ferroviaria e la riorganizzazione delle fermate del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, migliorando l’accoglienza e la funzionalità della stazione».

Nella foto di copertina: l’assessore all’Urbanistica Simone Gelli, l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani Spa Matteo Colamussi e il sindaco Luca Del Gobbo