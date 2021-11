Fiera dei Morti, capogruppo Toia: "La Giunta sbaglia a chiedere i soldi anche alle bancarelle"

In occasione della Fiera dei Morti di oggi, 1° novembre, il capogruppo di minoranza Francesco Toia (dell'omonima lista) insorge contro la scelta del Comune di Legnano di chiedere i soldi per la Tosap ai commercianti per le tradizionali bancarelle.

"Non sono evidentemente bastate le difficoltà economiche e sociali degli ultimi due anni, che hanno fortemente danneggiato la categoria, per far comprendere al nostro sindaco la necessità di concedere un minimo di tregua a chi, forse più di tutti, sta pagando la crisi generata dalla pandemia. Ancora una volta ci troviamo dinnanzi all’evidente distacco che separa la giunta di Lorenzo Radice con chi lavora duro tutti i giorni".

"Non c'è da stupirsi, ormai siamo abituati a questo tradizionale accanimento nei confronti di chi lavora. Attendiamo con trepidazione il classico comunicato stampa del sindaco, condito di tante auliche parole, in cui correrà ai ripari per cercare di riparare anche a questa figuraccia. Oramai ha sempre meno credibilità. Che dire, le polemiche contano zero l'importante sono i fatti’.