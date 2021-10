Magenta

Rivista la circolazione stradale in prossimità del cimitero e di piazza Mercato

In occasione della festività di Tutti i Santi, 1 novembre, verrà modificata la viabilità e la circolazione stradale in prossimità’ del cimitero e di piazza Mercato.

Festività di Tutti i Santi, 1 novembre: modifiche alla viabilità

Quest’anno, per assicurare la sicurezza dei cittadini che si recheranno al cimitero e per poter svolgere in sicurezza, nella concomitanza della Festività di Tutti i Santi, il mercato cittadino, cadendo la predetta festività, nella giornata di lunedì, con un prevedibile incremento dell’afflusso di veicoli e persone, nell’area compresa tra il nostro cimitero ed il mercato stesso, il Comando della Polizia locale, ha emesso un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale, ed in particolare, le disposizioni contenute nell’ordinanza emanata dal Comando prevedranno le seguenti disposizioni:

L’ordinanza della Polizia locale

Per lunedì 1° novembre 2021 dalle 8.30 alle 18.00:

1. Il senso unico di circolazione in via Fanti (direzione piazza Kennedy), dal cimitero sino alla Via Leopardi;

2. Il divieto di transito in via Fanti, nel tratto compreso tra via Matteotti e sino alla via Fucini;

3. Il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Bersaglieri d’Italia;

4. Il senso unico di circolazione in via Matteotti, direzione centro; dalle 15.00 circa (al termine delle operazioni di pulizia dell’area mercato) sarà possibile accedere a piazza mercato;

5. Un passaggio riservato ai pedoni in via Matteotti, tra piazza Mercato e via Fanti/Bersaglieri, con Il divieto di sosta e rimozione forzata;

6. Il senso unico di circolazione in via Magna, tra via Matteotti e il civico 1, (direzione Via Cozzi) e divieto di sosta con rimozione forzata.