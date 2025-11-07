"Le risorse ci sono, ma è evidente come una mancanza di visione politica unita all’ottusità ideologica, abbia completamente bloccato gli uffici"

Il gruppo cittadino di Fratelli d’Italia di Magenta ha voluto esporre le proprie lamentele nei confronti della gestione del Liceo Quasimodo da parte di Città Metropolitana.

Fdi all’attacco di Città metropolitana per la gestione del Liceo Quasimodo

“Alla luce delle recenti e condivisibili dichiarazioni del sindaco Luca Del Gobbo e dell’assessore Enzo Tenti, Fratelli d’Italia Magenta esprime pieno sostegno alla battaglia per garantire agli studenti del Liceo Quasimodo una struttura adeguata, sicura e moderna”.

Marco Maltagliati, segretario e capogruppo cittadino di Fratelli d’Italia, dichiara:

“La situazione del Liceo Quasimodo è inaccettabile. Parliamo di un istituto che accoglie oltre 1.500 studenti da decine di comuni, ma che da anni convive con problemi strutturali gravi. È ora che la Città Metropolitana si assuma le proprie responsabilità. Il PD, che la governa, continua a ignorare le esigenze di Magenta e dei suoi cittadini. Fratelli d’Italia è al fianco del sindaco Del Gobbo e della giunta: servono risposte concrete, non più rinvii.”

Il commento del consigliere metropolitano

Guglielmo Villani, consigliere di Città Metropolitana e segretario provinciale di Fratelli d’Italia, aggiunge:

“La gestione della Città Metropolitana da parte del sindaco Sala e del Partito Democratico è sempre più fallimentare. Le risorse ci sono, ma è evidente come una mancanza di visione politica unita all’ottusità ideologica, abbia completamente bloccato gli uffici su progetti quali le piste ciclabili che servono solo a riempirsi la bocca ma poco alla cittadinanza, distraendo risorse dai problemi reali. Oggi servono investimenti per l’edilizia scolastica e per la sicurezza dei nostri ragazzi, non per spot elettorali falsamente green. La provincia e tutti i suoi ragazzi non possono essere continuamente trattati come periferia dimenticata.”

Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a promuovere ogni azione utile per garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e dignitosi.