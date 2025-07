Farmacia comunale, trasloco in vista

Rilancio

L'Amministrazione ha firmato l'atto di acquisto di un immobile sito in via Varese 13 e nei prossimi giorni inizieranno i lavori di adeguamento dei locali.

Il Comune ha acquistato una nuova sede per la farmacia comunale

Alla firma, avvenuta in municipio, erano presenti il sindaco Mario Mantovani, il vicesindaco Fabio Gamba e i rappresentanti del Gruppo consiliare Forza e Coraggio. Una decisione che è stata definita "un passo importante per garantire un servizio più accessibile ed efficiente".

Il vicesindaco Gamba: "Ora sarà più accessibile e speriamo frequentata"

Come spiega Fabio Gamba:

"Le trattative per l'acquisto sono iniziate circa un mese fa e questo immobile è stato acquistato senza ricorrere a nessun mutuo, e a un prezzo molto conveniente per il Comune. Era stato messo in vendita alla cifra di 140mila euro ma dopo trattative siamo riusciti ad acquistarlo per 94mila euro con un notevole risparmio. In tal modo viene azzerato il costo dell'affitto della farmacia. L'attuale sede della farmacia è posta in un punto non agevole per i cittadini, presso una curva, su una strada trafficata, senza pista ciclabile, raggiungibile in bici o in auto con un margine di rischiosità. Ora sarà più accessibile e speriamo frequentata.

"Conti in rosso ma stiamo facendo il possibile perché resti aperta"

Il vicesindaco prosegue:

"Attualmente stiamo provando ad attuare interventi per migliorare la situazione della farmacia comunale. Avevamo pensato se mantenerla o meno, dato che noi avevamo sempre detto di volere una seconda farmacia ma gestita da privati. Per senso di responsabilità, visti i tanti soldi pubblici dei cittadini già investiti, stiamo facendo il possibile perché resti aperta, anche se vi sono dei vincoli amministrativi in quanto la farmacia è in perdita col bilancio in rosso per il terzo anno. Cercheremo di migliorare la situazione economica della farmacia comunale che è stata inaugurata più di un anno fa ma la cui costituzione con la creazione dell'azienda per la gestione era di due anni precedente".

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di adeguamento dei locali.

Nella foto: la firma dell'atto d'acquisto dell'immobile di via Varese nel quale si trasferirà la farmacia comunale