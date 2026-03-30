Farmacia comunale, si vuole anche il centro prelievi

Farmacia comunale di Rescaldina, si vuole anche il centro prelievi

Farmacia comunale, si vuole il centro prelievi

Il Comune di Rescaldina, attraverso l’Azienda Speciale Multiservizi, intende potenziare i servizi offerti dalla Farmacia comunale. Grazie ai lavori di ristrutturazione della farmacia, che hanno visto alla riapertura di gennaio un restyling completo degli arredi e la creazione di nuovi spazi fruibili, si

è reso disponibile all’interno della farmacia un locale, che si presta all’esecuzione di prestazioni di prelievi ematici.

Per questo motivo, Azienda ha indetto un avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla gestione del punto prelievi a tutti i laboratori di analisi o altri operatori economici autorizzati che possano occuparsi di eseguire il prelievo, trasportare i campioni per le analisi e consegnare i referti

agli utenti, anche tramite canali digitali.

Come presentare la domanda

L’Avviso, che è pubblicato sul sito www.asmrescaldina.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara”, punta a raccogliere le manifestazioni di interesse, entro il 10 aprile 2026 alle 12.00 attraverso istanza di partecipazione da inviare via Pec all’Azienda Multiservizi.

“Certi dell’importanza che rivestirebbe un tale servizio sul territorio comunale, auspichiamo che gli sforzi dell’Amministrazione comunale possano incontrare l’interesse di un partner che si possa occupare di gestire un punto prelievi presso la Farmacia comunale” fanno sapere dalla Giunta comunale.