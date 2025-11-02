Farmacia comunale alle Cascinette: emesso il bando per la gestione

Farmacia comunale nel rione Cascinette di Canegrate: emesso il bando per la gestione.

Farmacia alle Cascinette sempre più vicina

Dopo lo studio di fattibilità, un altro importante passo in direzione dell’apertura di una nuova farmacia in località Cascinette, a Canegrate, è stato compiuto. E’ stato infatti pubblicato dalla Centrale unica di Committenza tra i comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Canegrate, il Bando per l’affidamento in Concessione della gestione della nuova farmacia comunale di Canegrate, che offrirebbe un servizio fondamentale ai residenti delle Cascinette, garantendo un accesso più agevole ai farmaci e alla consulenza sanitaria. La procedura per l’affidamento in concessione per un periodo di trenta anni del servizio di gestione della Farmacia comunale è aperta e l’offerta economicamente più vantaggiosa se ne aggiudicherà la gestione.

Come partecipare

Per tale procedura, la stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, Sintel, accessibile attraverso il portale wwww.ariaspa.it. Ora, non resta che attendere le offerte, che dovranno pervenire entro le 12 del 27 novembre corredate dalla documentazione richiesta.