“Facciamo ripartire Parabiago”: le lamentele del M5S

I pentastellati parabiaghesi circa due mesi fa avevano avevano proposto di individuare progetti per far “Ripartire Parabiago” grazie all’unione di amministratori locali e stakeolder. Ma, secondo quanto riportato nella loro lettera, nell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco e la maggioranza continuano a non tenere conto della proposta.

“Noi Movimento 5 Stelle di Parabiago abbiamo proposto già due mesi fa una cabina di regia tra amministratori locali ( Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) e stakeolder del Territorio per individuare proposte, progetti per far “Ripartire Parabiago”. Nell’ultimo Consiglio Comunale siamo tornati a chiedere di poter discutere di come l’Amministrazione Comunale può essere motore di ripartenza. Purtroppo il Sindaco Cucchi e la sua maggioranza, continuano ad occuparsi di tutto tranne che degli effetti che l’emergenza Covid ‐19 ha avuto sulle famiglie, sul tessuto produttivo, economico, artigianale e del commercio della nostra città. L’assenza di progettualità, fanno percepire alla comunità parabiaghese che gli enti più vicini sono Regione Lombardia e Governo Centrale e non certo quest’Amministrazione. Come è noto, noi MoVimento 5 Stelle abbiamo proposto di utilizzare il cospicuo avanzo di Amministrazione per sostenere famiglie, lavoratori, artigiani, imprese, commercianti e il Sindaco cosa fa? Porta in approvazione nell’ultimo Consiglio Comunale le aliquote della nuova IMU e le fissa al valore massimo previsto 10,6 per mille ad esempio per negozi, capannoni industriali, terreni agricoli, hotel, altro che aiuti ad artigiani, imprese, commercianti e agricoltori. Medesimo comportamento sulla TARI, altro che taglio dei costi. Le famiglie qui sono le più colpite con aliquote che per un nucleo composto da 5 persone arriva a pagare oltre il 30% in più rispetto ad esempio un comune di analoghe dimensioni amministrato dal centro destra. Nessuna proposta, nessun progetto per la riduzione della TARI, se non ai Calzaturieri, troppo troppo poco. Cucchi e la sua maggioranza così dimostrano di avere a cuore solo i saldi contabili del Comune e nel contempo dimostrano di non pensare come fare la propria parte per aiutare i saldi contabili delle famiglie, delle imprese, dei commercianti e degli artigiani. Inoltre, il Comune di Parabiago ha ricevuto e riceverà fondi cospicui dal Governo Centrale e da Regione Lombardia, ma dove sono i progetti per spendere questi soldi? Noi MoVimento 5 Stelle nell’ultimo Consiglio Comunale, abbiamo proposto di assegnare un’onorificenza al Procuratore Antimafia Nicola Gratteri per il suo impegno per la legalità e la giustizia. Mentre in tanti Comuni limitrofi ciò è avvenuto, qui il Sindaco Cucchi e la sua maggioranza di centro destra hanno detto NO. No il Sindaco Cucchi lo ha detto anche a Mondo Charge (Associazione apolitica che si occupa di disabilità), lo ha detto 2 volte: la prima quando, pur avendo ricevuto una lettera dell’Associazione che chiedeva di approvare una mozione che chiedeva attenzione al mondo della disabilità in questa delicata fase post covid non l’ha presa in considerazione, la seconda volta bocciando la mozione di Mondo Charge in Consiglio Comunale. Noi MoVimento 5 Stelle, nel precedente Consiglio Comunale avevamo recepito la proposta di Legambiente per un forte segnale per la difesa e la promozione dell’Ambiente e anche in questo caso Cucchi e la sua maggioranza di centro destra hanno detto NO, un NO mentre tutto il mondo dice SI all’Ambiente e dice SI a scelte Green. Che dire, i fatti parlano: il MoVimento 5 Stelle fa proposte e continuerà a farle per far “ripartire Parabiago”, per l’Ambiente, per la Legalità, per chi è in difficoltà, ed è pronto al confronto, il Sindaco e la sua maggioranza sanno dire solo NO, non hanno neanche un progetto. Chissà se hanno un’idea di come utilizzare i soldi messi e che metteranno a disposizione il Governo Conte e la Regione Lombardia. Lo vorranno fare da soli? Noi Movimento 5 Stelle crediamo che per vincere la sfida post Covid occorre farlo INSIEME.