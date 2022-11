Fabrizio Sala è il nuovo vicepresidente di Regione Lombardia

Dopo le dimissioni di Letizia Moratti da vicepresidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha nominato Fabrizio Sala come sue vice.

Fabrizio Sala è il nuovo vicepresidente

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha conferito all'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, l'incarico di vicepresidente della Giunta regionale, dopo le dimissioni di Letizia Moratti.

Fabrizio Sala, assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione è nato a Milano il 13 giugno 1971. Diplomato in Ragioneria, è stato vice presidente di giunta nella X Legislatura in cui ha gestito le deleghe a Casa, Housing Sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese. In precedenza è stato sottosegretario alla Presidenza con delega all'Expo 2015 e all'internazionalizzazione delle imprese. È stato inoltre vice presidente di giunta nell'XI Legislatura fino al 7 gennaio 2021. Prima di essere eletto consigliere regionale, nel 2013, è stato assessore all'Ambiente e vice presidente della Provincia di Monza e Brianza.

Nell'XI Legislatura, è nominato dal presidente Attilio Fontana Assessore regionale per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. E ora anche vicepresidente.