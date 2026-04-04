Fabio Schettini è il nuovo agente in servizio in paese

E' il nuovo arrivo nel Comando unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello

Fabio Schettini è il nuovo agente della Polizia Locale in servizio a Turbigo.

Fabio Schettini è il nuovo agente

E’ Fabio Schettini il nuovo agente del Comando unico di Polizia Locale di Turbigo e Vanzaghello. Prima di arrivare in paese, Schettini ha prestato servizio nel comando di Oleggio e poi in quello di Cameri, entrambi in provincia di Novara. Ora il nuovo incarico.

Le parole del sindaco

“Un operatore in più, dunque, che va così ad ampliare ulteriormente l’organico e pronto a mettere in campo tutte le sue importanti capacità e qualità professionali e umane per essere ancora più vicini alla cittadinanza e alle varie richieste e esigenze che arriveranno – afferma il sindaco Fabrizio Allevi – Come Amministrazione comunale, l’obiettivo è chiaro e preciso: garantire una sempre maggiore sicurezza in tutto il paese”.