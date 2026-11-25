La Variante adottata a luglio ammette i centri dati e consente edifici alti fino a 20 metri anziché 12. Il Comitato chiede di cancellare entrambe le previsioni e punta su parco, edifici storici di Muzio e Naviglio.

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Escludere i data center e le attività simili dall’intero ambito AR1 ex Saffa, a Ponte Nuovo di Magenta, comprese le superfici già urbanizzate.

L’osservazione sull’ex Saffa alla Variante del Pgt

È la richiesta contenuta nella quarta delle sei osservazioni alla Variante generale al Piano di governo del territorio. Le ha consegnate al Comune Gianni Pezzotta, portavoce del Comitato stop data center Magenta. La Variante, adottata il 16 luglio, ammette questa destinazione nell’ambito e consente per i relativi edifici un’altezza massima di 20 metri, mentre il limite ordinario è di 12. Il Comitato chiede di togliere la possibilità di insediare data center e di cancellare la previsione speciale dei 20 metri.

Dal teatro di Muzio al Naviglio Grande

L’osservazione propone una rigenerazione che valorizzi l’identità di Ponte Nuovo e il rapporto fra abitazioni, patrimonio storico e spazi pubblici. Tra gli elementi citati ci sono il teatro, la mensa e la chiesa progettati dall’architetto Muzio, la casa di Santa Gianna Beretta Molla, il recupero dell’ex Dogana e il rapporto con il Naviglio Grande. La Variante prevede inoltre un parco pubblico di 37mila metri quadrati e richiama la tutela del varco ecologico a est. Secondo il Comitato, questi obiettivi devono orientare concretamente le funzioni da insediare, la continuità degli spazi aperti e la fruizione pubblica dell’area.

Raffreddamento, impianti e recinzioni

Per il Comitato, nel valutare la destinazione a data center bisogna considerare tutte le strutture che servono a un impianto di questo tipo. Si tratta di impianti di raffreddamento, apparati elettrici, eventuali sistemi di emergenza, recinzioni, accessi e collegamenti alle reti. Di queste strutture va valutato anche il rapporto con il contesto abitato, con il paesaggio e con gli edifici da tutelare. Per questo le modifiche proposte alle norme del Pgt escludono in modo esplicito i data center da tutto il comparto, anche quando fossero presentati come attività complementari o accessorie. Restano invece gli obiettivi di recupero degli edifici storici, del parco e della continuità ecologica.

«Una rigenerazione costruita attorno agli abitanti»

Il Comitato chiede poi al Comune di valutare l’alternativa di una rigenerazione dell’ex Saffa senza data center. Se l’osservazione non venisse accolta, chiede una risposta puntuale sulle ragioni per cui si ritiene preferibile mantenere questa destinazione e la relativa altezza speciale.

Pezzotta afferma:

«Ponte Nuovo merita una rigenerazione costruita attorno ai suoi abitanti, alla sua storia e ai suoi spazi di vita. È questa la scelta che chiediamo al Comune».