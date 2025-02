Ex Gianazza: ok definitivo all'arrivo di Tigros, verde e nuova viabilità

Ex Gianazza di Cerro Maggiore: ok definitivo della Giunta comunale per l'arrivo del supermercato Tigros, verde e nuova viabilità.

Ex Gianazza, ok al progetto di rigenerazione

Approvato definitivamente dalla Giunta comunale di Cerro Maggiore il piano proposto dal Tigros (supermercato che arriverà nell'area) per la rigenerazione dell'area dismessa dell'ex Gianazza che sorge al confine con Legnano. Un futuro dell'area che prevede anche la bonifica dell'ex sito industriale.

"Un'operazione costosa ed al tempo stesso fondamentale per riconvertire luoghi abbandonati in attività di uso quotidiano, con impatto ambientale nettamente migliore rispetto all'attuale situazione e soprattutto con un alto profilo di utilità pubblica» ricorda il vicesindaco Alessandro Provini.

Zero le osservazioni arrivate al progetto, che sarà realtà entro l’anno. Che convertirà la vecchia fabbrica in un polo terziario commerciali con uffici e supermercato Tigros. L'area attualmente ha una superficie coperta che sfiora l'80%, "con il nuovo progetto questa percentuale si abbasserà drasticamente al 35%, con un notevole guadagno di superficie verde permeabile profonda" afferma Provini, che prosegue:

«Il verde avrà un occhio di riguardo: infatti le nuove Regole di piano hanno imposto la piantumazione di un essenza ogni quattro posti auto e una notevole presenza di aree verdi. Esaminando poi la sostenibilità del nuovo polo, ci sarà la realizzazione di una nuova rete ciclopedonale cittadina con un collegamento diretto con il parco cittadino a fianco del cimitero, che avverrà con un sottopasso di nuova realizzazione che permetterà di oltrepassare in piena sicurezza la via Catullo (zona autostrada)".

Viabilità per la quale sono attesi profondi cambiamenti: nascerà una rotatoria per addolcire l'attuale curva a gomito tra le vie Tessa e Catullo (zona svincolo), come opere fuori comparto figurano l'urbanizzazione della via Saragat che sarà sistemata andando così a migliorare la circolazione intorno al cimitero; il restyling completo dell'area vedrà un'attenzione particolare alla sicurezza con passaggi pedonali rialzati e revisione delle attuali immissioni, soprattutto all'incrocio con via Alfieri. Il progetto porterà risorse nelle casse comunali che saranno utilizzate per finanziare nuove opere pubbliche quali la ristrutturazione dei due cimiteri, quello di Cerro e quello di Cantalupo, con l'abbattimento delle attuali barriere architettoniche.

Il progetto in numeri