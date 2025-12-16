Ex Gianazza: inaugurato il Tigros, via alla rinascita dell’ex fabbrica

Ex Gianazza di Cerro Maggiore, sul confine con Legnano: inaugurato il supermercato Tigros, arriveranno verde, viabilità e servizi.

Ex Gianazza, taglio del nastro per il Tigros

Inaugurato il Tigros di Cerro Maggiore, nato sulle ceneri dell’ex Gianazza, la storica fabbrica demolita nei mesi scorsi al confine con Legnano. Il taglio del nastro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025 alla presenza del sindaco Nuccia Berra, del vicesindaco Alessandro Provini, dell’assessore al Bilancio Matteo Bocca e di quello ai Servizi sociali Sara Mutti, e l’attività aprirà da domani, mercoledì 17. Ora prende via il piano di riqualificazione: supermercato di 2.500 metri quadrati di superficie di vendita. Ci sarà poi una palazzina per uffici su più piani. E poi la viabilità: nuova rotatoria, sistemazione della via Saragat, il sottopasso ciclopedonale, pista ciclabile.

L’ex fabbrica

L’ex industria era stata fondata nel 1892 da Eugenio Gianazza ed era diventata un punto di riferimento prima nella produzione di caldaie e poi in quella dei macchinari e impianti per l’industria alimentare (in primis il trattamento di olio e vino) arrivando ad avere fino a 140 dipendenti negli anni Novanta)