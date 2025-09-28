“Ex Fonderia Cerrese, quale sarà la nuova viabilità?”: la minoranza di Cerro Maggiore chiede spiegazioni alla Giunta comunale.

La lista di minoranza Bene Comune chiede lumi alla Giunta comunale di Cerro Maggiore in merito alla riqualificazione dell’area dell’ex Fonderia cerrese e sulla futura viabilità della zona. “Vogliamo sapere se esiste uno studio sull’attuale situazione della viabilità e del traffico nella zona della rotonda in via Turati-Colombo e qual è il progetto complessivo per la gestione del futuro traffico in quell’area, già molto congestionata” esordisce l’opposizione. Che prosegue: “Vogliamo sapere anche se verrà convocata la commissione consiliare Gestione territorio e patrimonio pubblico per la valutazione del progetto viabilistico così quali sono le tempistiche previste per la realizzazione del nuovo comparto”.

Il progetto

I lavori di abbattimento dell’ex ditta sono iniziativa da mesi e sono in definizione le opere di urbanizzazione richieste.