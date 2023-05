Ex discarica, il Comune di Rescaldina dice no al nuovo progetto

Ex discarica di Cerro Maggiore, il Comune di Rescaldina si oppone al nuovo progetto di conferimento rifiuti inerti.

Nelle scorse ore il Comune di Cerro Maggiore aveva esultato per l'accordo tombale e di recupero ambientale riguardante l'ex discarica: "Si rinuncia per sempre alla riapertura della discarica, ripristino ambientale dell'area depressa, realizzazione di un impianto fotovoltaico, realizzazione di una rotatoria sulla via San Clemente e contributo compensativo per il Comune di circa 350mila euro e riqualificazione del 'buco' in fossa come alternativa al progetto di ripristino ambientale" aveva annunciato il sindaco cerrese Nuccia Berra e la sua maggioranza.

Ma il Comune di Rescaldina dice no.

Il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo interviene sulla questione e motiva il no del suo Comune al progetto:

"L’Amministrazione di Rescaldina nutre forte perplessità sul Protocollo d’Intesa relativo al polo Baraggia (ex discarica di Cerro) approvato dalla Giunta uscente di Cerro Maggiore, esprimendo la propria totale contrarietà al possibile accoglimento del progetto proposto, non solo per l’assenza di conformità rispetto al proprio Pgt, Piano di governo del territorio, ma anche per altri importanti aspetti. Il protocollo approvato dalla giunta di Cerro, peraltro, esprimerà la sua eventuale efficacia solo a seguito di una successiva convenzione tra le parti e soprattutto solo a seguito di approvazione di un analogo accordo anche da parte del Comune di Rescaldina. La realtà è che l’Accordo di programma firmato nel 1999 era già finalizzato alla 'chiusura definitiva della discarica, alla soluzione dei problemi connessi alla richiesta di attivazione del centro commerciale e agli interventi di ripristino di adeguate condizioni ambientali e di riqualificazione del polo Baraggia nei Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina'. I tentativi e i progetti di riapertura della discarica presentati negli ultimi anni sono sempre stati puntualmente respinti dagli Enti preposti alle autorizzazioni necessarie e dalle Amministrazioni Comunali, con provvedimenti amministrativi e sentenze che sono sempre state favorevoli agli Enti. La questione a nostro avviso non è quindi quella di 'mettere la pietra tombale' sulla possibilità di riapertura della discarica, già infatti determinata nel 1999, bensì quella di rispettare oggi le condizioni stabilite a suo tempo negli accordi sottoscritti per la riqualificazione ambientale del sito. Se in sede giudiziale abbiamo sempre sostenuto, vincendo, che i materiali da utilizzare per la riqualificazione ambientale devono avere caratteristiche tali da escludere ogni possibilità di rifiuto e/o materiale contaminato, risulta difficilmente accoglibile ora un progetto che prevede per il riempimento il conferimento di materiali inerti contaminati (Colonna B della Tabella dell’Allegato 5, alla Sezione Quinta, Parte IV, del D.lgs. 152/06). Seppur la normativa vigente ammetta detti materiali per il recupero ambientale, si ritiene che il riempimento possa avvenire solo con terre e rocce da scavo 'semplici', configurate in 'Colonna A', ossia materiali privi di qualsiasi componente inquinante. Il protocollo approvato da Cerro Maggiore, quindi, più che un’opportunità per i Cittadini di Cerro Maggiore e Rescaldina, pare invece concedere evidenti ed immotivati vantaggi economici a favore dell’operatore privato. Questo avverrebbe a discapito delle garanzie ambientali concordate e sottoscritte in passato a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, peraltro finora sempre sostenute da entrambe le Amministrazioni anche in tribunale, con ingenti spese legali".