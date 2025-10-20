Ex consigliere comunale “censurato” e “cacciato” dalla pagina social del Comune: è successo a San Vittore Olona.

E’ polemica su quanto accaduto in queste ore sul fronte della politica “on line”. A San Vittore Olona, infatti, un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, post a firma dell’ex consigliere di maggioranza della lista Civicamente (oggi all’opposizione), Fabio Terragnoli, è stato infatti bloccato. E l’ex consigliere è stato poi “bannato” dalla pagina. Terragnoli, nel suo post, scriveva come commento a un volantino di un evento culturale promosso dal Comune: “Peccato che in questi anni non ho mai visto presente nessuno degli attuali amministratori di questo Comune a differenza dei loro colleghi dei paesi vicini”.

La protesta della lista

“La censura è il controllo della comunicazione da parte di un’autorità che che limita la libertà di espressione e l’accesso all’informazione – protestano dalla lista di minoranza Civicamente, di cui è capogruppo l’ex sindaco Daniela Rossi – L’Amministrazione comunale sanvittorese, in palese violazione dell’articolo 21 della Costituzione che recita ‘Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure’, ha reso invisibile, censurandolo per ben tre volte, un commento di un cittadino che sottolineava l’assenza dei nostri amministratori a eventi importanti. Non solo, ha ‘bannato’ lo stesso cittadino che non può più accedere alla pagina Facebook del Comune di San Vittore Olona. Ma chi abbiamo a San Vittore Olona, un sindaco di tutti oppure solo di coloro che lo applaudono?”.