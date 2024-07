L'investimento più importante approvato durante l'ultimo assestamento di Bilancio del comune di Bareggio riguarda la progettazione di un centro polivalente nell'area ex cartiera di Bareggio per un investimento di 120mila euro.

Ex cartiera di Bareggio: pronti 120mila euro per il centro polivalente

Rigenerazione dell’area ex cartiera, eventi e sostegno ad associazioni e cittadini bisognosi: questi gli investimenti più significativi contenuti nella variazione di assestamento generale del bilancio approvata lunedì sera in Consiglio comunale.

“La cifra più rilevante, 120.000 euro, riguarda il concorso di progettazione per un centro polivalente da realizzare all’interno dell’area ex cartiera – spiega l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -. Per quanto riguarda, invece, gli eventi, sono stati raccolti oltre 22.000 euro di sponsorizzazioni e tali entrate verranno destinate a nuovi eventi sia ludici sia culturali visto il gradimento che ottengono. Subito dopo l’estate, ad esempio, verrà organizzato il cinema all’aperto”.

Tutti gli altri contributi approvati

Nella variazione anche 5.500 euro per il miglioramento dei sistemi antincendio delle scuole e di altri immobili comunali, ulteriori 6.000 euro per i contributi alle associazioni culturali (il fondo diventa di 11.500 euro), 7.000 euro per i contributi alle associazioni ambientali (il fondo diventa di 22.000 euro), 15.000 euro in più per l’assistenza a minori, 4.000 euro per contributi a sostegno di famiglie in condizioni di disagio economico e 10.000 euro per l’indizione di nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di personale.