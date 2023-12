Ex Brenta, via al piano di recupero. Arriva il nuovo polo medico?

Ex Brenta Precompressi di Cerro Maggiore, via al piano di recupero.

Ex Brenta, si prospetta il futuro

Si pensa al futuro dell'ex Brenta Precompressi. Sono infatti iniziati i lavori per il recupero della vecchia fabbrica dismessa di via Cerro Maggiore, situata in via Benedetto Croce, a ridosso dell'autostrada A8 (nel gennaio 2022 teatro anche di un fatto di cronaca con un corpo carbonizzato trovato sotto uno dei capannoni). Le ruspe sono entrate in azione nell'ambito di trasformazione della ditta, abbandonata dal 2016 e che può contare su una superficie di 50mila metri quadrati. Cosa nascerà al suo posto? Voci insistenti parlano della nuova sede dell'Ab Medica, colosso del settore medico già presente in paese.

Il progetto e i tempi

"Il nuovo Pgt, Piano di governo del territorio, prevede la riconferma del tessuto produttivo ed, in questo ambito particolare abbiamo già iniziato le interlocuzioni con gli attuatori (nota: pare Ab medica) per realizzare una struttura imprenditoriale di qualità che possa avere ricadute occupazionali concrete per Cerro e per tutto il territorio - afferma il vicesindaco Alessandro Provini - Particolare attenzione sarà dedicata allo studio del traffico ed alla mitigazione dell'impatto sulla viabilità di comparto. Inoltre, nella realizzazione del piano è prevista, a carico dell'operatore, la continuazione della pista ciclabile per collegare le aree verdi 'ex Mondellini' alla rete ciclabile cittadina. E sarà curata particolarmente la dotazione di parcheggi pubblici, sia per la tipologia di intervento, sia per la sottodotazione della zona. Per quanto riguarda la struttura del progetto tutto è rimandato ai primi mesi del 2024, quando sarà approvato il Pgt e saranno definitivi i valori applicabili nella zona, ma sicuramente abbiamo già richiesto una grande attenzione al verde e, come detto, alla viabilità automobilistica e ciclo pedonale".