Ex Auchan di Nerviano si trasformerà in Bennet? Pare sia molto probabile questo scenario per il futuro della maxi struttura commerciale.

Ex Auchan di Nerviano sarà probabilmente acquistata dal marchio Bennet

In questi mesi i lavoratori si erano fatti sentire, il loro futuro era infatti incerto. C’erano stati scioperi e presidi. Stiamo parlando dei lavoratori dell’ex Auchan di Nerviano e di quello di Rescaldina.

Sul primo fronte ora c’è un’ipotesi che prende piede in maniera sempre più preponderante: Bennet potrebbe acquistare infatti la struttura commerciale di Nerviano. L’ufficialità non è ancora arrivata anche se da più parti questo scenario viene ritenuto molto attendibile e confermato anche da forze sindacali. Non si hanno ancora dettaglia sulla data in cui potrebbe avvenire il passaggio.

Vi è poi la questione che riguarda i lavoratori dell’ex Auchan di Rescaldina: si tratta di 58 persone, passate a Conad (Gruppo Margherita). Quale il loro futuro? Sul tavolo vi è l’incentivo all’esito che ha validità fino al 31 dicembre 2020.

