La proprietà rinuncia al progetto precedente (Skidome), si lavorerà su altre infrastrutture

Cambio di progettazione per l'ex area Alfa. Ieri, 28 settembre, si è riunita nella sede della Regione Lombardia, la Segreteria tecnica dell'Atto integrativo dell'Accordo di programma dell'area ex Alfa Romeo di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate. Si lavorerà per la rigenerazione urbana.

Ex area Alfa Romeo: si lavora per la rigenerazione urbana

"Nel corso della seduta la proprietà dell'area ha comunicato la propria volontà a non proseguire con il progetto dello Skidome, optando invece per la realizzazione di differenti infrastrutture dedicate allo sport, mantenendo il legame con gli sport di montagna e confermando la propria volontà di continuare ad aderire agli obbiettivi indicati nella Delibera di Giunta Regionale di Marzo 2021 che aveva riavviato il percorso dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma". Questo il comunicato congiunto di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, i comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate. "La complessità e i tempi delle procedure autorizzative -prosegue la nota - uniti al fatto che la gara olimpica di sci parallelo non si svolgerà alle prossime olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono le motivazioni che la proprietà ha condiviso a supporto della propria decisione di rimodulazione della proposta progettuale".

"Si analizzeranno proposte"