Esternalizzazione del personale, il no di Cambiamo Abbiategrasso

Il processo di esternalizzazione del personale socio-assistenziale deciso dal Cda e dai vertici della Fondazione Città di Abbiategrasso (Casa di Riposo strada per Cassinetta) fa discutere.

Arriva l’opposizione ferma di Cambiamo Abbiategrasso:

“Di fatto è in corso una vera e propria alienazione della Casa di Riposo, con la cessione del personale che presta assistenza diretta agli anziani, che in alcuni casi è in servizio da oltre 30 anni presso la RSA; personale obbligato a passare sotto le dipendenze dell’azienda privata che già gestisce in appalto la cucina, la lavanderia e le pulizie”.

“Non si scarichino le responsabilità”