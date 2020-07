Tamponi negativi per gli ospiti della Casa di riposo di Abbiategrasso

Abbiategrasso, tamponi negativi in Casa di riposo

Tamponi negativi alla Casa di riposo. Notizie rincuoranti riportate dal sindaco Cesare Nai durante il Consiglio comunale di mercoledì in merito all’emergenza Coronavirus ad Abbiategrasso. A mercoledì risultavano infatti 54 gli attualmente positivi in città, tra questi però anche 43 ospiti della Casa di riposo risultati negativi al secondo tampone. Se anche il successivo tampone quindi risulterà negativo come ci si aspetta, il nuovo aggiornamento delle guarigioni definitive abbasserà presto drasticamente il numero dei casi attivi in città.

