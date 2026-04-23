Continua a far discutere la candidatura a sindaco di Carolina Toia, attuale capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Legnano.
Espulsione dalla Lega per Carolina Toia
A parlare questa volta è il segretario provinciale del Carroccio, Alessio Zanzottera, spiegando che avanzerà formalmente richiesta di espulsione nei suoi confronti. La decisione è stata assunta, insieme al direttivo provinciale della Lega, a seguito della candidatura alla carica di sindaco di Toia al di fuori della coalizione di centrodestra, che invece sostiene convintamente Mario Almici.
Le parole del segretario
“La scelta di correre contro il centrodestra e contro la Lega rappresenta una violazione grave e incompatibile con la permanenza nel movimento – spiega Zanzottera – Pur essendo ormai prossimi al voto, si ritiene che Toia, quantomeno per rispetto del ruolo ricoperto e soprattutto di chi l’ha sempre sostenuta come esponente del movimento, dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla carica di capogruppo della Lega in Consiglio comunale”.