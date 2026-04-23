Espulsione dalla Lega per Carolina Toia

Continua a far discutere la candidatura a sindaco di Carolina Toia, attuale capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Legnano.

A parlare questa volta è il segretario provinciale del Carroccio, Alessio Zanzottera, spiegando che avanzerà formalmente richiesta di espulsione nei suoi confronti. La decisione è stata assunta, insieme al direttivo provinciale della Lega, a seguito della candidatura alla carica di sindaco di Toia al di fuori della coalizione di centrodestra, che invece sostiene convintamente Mario Almici.

“La scelta di correre contro il centrodestra e contro la Lega rappresenta una violazione grave e incompatibile con la permanenza nel movimento – spiega Zanzottera – Pur essendo ormai prossimi al voto, si ritiene che Toia, quantomeno per rispetto del ruolo ricoperto e soprattutto di chi l’ha sempre sostenuta come esponente del movimento, dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla carica di capogruppo della Lega in Consiglio comunale”.