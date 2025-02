Emanuele Brumana lascia la Giunta: rimarrà in Consiglio comunale

Emanuele Brumana ha presentato le dimissioni dalla carica di assessore ai Lavori pubblici di Dairago ma continuerà a sedere tra i banchi del parlamentino cittadino.

Emanuele Brumana ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore

Il passo indietro dell'esponente di Civica Dairago è datato mercoledì 8 gennaio, ma la notizia è emersa solo ora, dopo che le liste di minoranza UniAmo Dairago e Scelgo Dairago hanno chiesto spiegazioni (con un post su Facebook) in merito all'assenza del nome di Brumana dalle ultime delibere di Giunta e dal sito ufficiale del Comune. A rispondere alle due civiche di opposizione è stata la sindaca Paola Rolfi:

"Emanuele Brumana ha presentato le dimissioni dalla carica di assessore ai Lavori pubblici mercoledì 8 gennaio 2025. Non è stato affatto semplice per lui prendere questa decisione, né per me accettarla, perché entrambi, e tutto il gruppo di Civica Dairago, sappiamo con quanta passione e impegno ha ricoperto questo incarico dal 2016 spesso sacrificando i suoi impegni personali e professionali in favore dell’attività amministrativa".

La sindaca Rolfi: "Tante le opere realizzate durante il suo assessorato"

La prima cittadina ha proseguito citando alcune delle opere più significative realizzate durante il mandato dell'ormai ex assessore e alcune di quelle avviate e ancora in corso:

"Sono tante le opere realizzate durante il suo assessorato: dalla messa a norma e riqualificazione della palestra delle scuole medie agli interventi di riqualificazione e ampliamento del cimitero, dalla rinascita del parco di piazza Francesco della Croce alla realizzazione di via Branca, dall’area cani all’efficientamento energetico degli edifici comunali, solo per citarne alcune. Vi sono poi tutta una serie di interventi che ha avviato e che si concluderanno in questo mandato, come la realizzazione del nuovo asilo nido con i fondi Pnrr e la riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica".

"Continuerà a dare il suo apporto sia in Consiglio che in Civica Dairago"

Poi Rolfi passa ai motivi che hanno spinto Brumana a lasciare il proprio posto in Giunta:

"La sua decisione di dimettersi dalla carica di assessore nasce dalla valutazione che i suoi impegni personali e professionali non gli consentono più di garantire il tempo necessario alle attività connesse al suo assessorato, ma la sua presenza e il suo apporto continueranno sia in Consiglio comunale che all’interno del gruppo Civica Dairago, e di questo gliene siamo tutti grati".

"Ce la faranno le minoranze a essere trasparenti quanto lo siamo noi?"

La prima cittadina spiega infine che, d'accordo con Brumana, avrebbe dato notizia delle sue dimissioni nella prossima seduta del Parlamentino cittadino. E non risparmia una stoccata alle minoranze:

"Per rispetto e prassi istituzionale, con Emanuele avevo concordato di comunicare le sue dimissioni nel primo Consiglio comunale.

Per trasparenza, non ho nessun problema ad anticipare pubblicamente le motivazioni, a fronte della richiesta delle minoranze pubblicata sui social. Altrettanta trasparenza dovrebbe portare le minoranze a spiegare pubblicamente il motivo per cui il loro consigliere più votato a metà dicembre ha deciso di dimettersi dal Consiglio comunale per incompatibilità (il riferimento è alle dimissioni di Sergio Lascala di UniAmo Dairago, al quale è subentrata Manuela Bellegotti, ndr). Ce la faranno?".