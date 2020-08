Elezioni Parabiago: tutti i candidati di Fratelli d’Italia

Elezioni Parabiago: anche Fratelli d’Italia ufficializza la sua lista di 15 candidati, di cui 9 donne e 6 uomini, che appoggerà il candidato del centrodestra Raffaele Cucchi.

Elezioni Parabiago: la lista di Fratelli d’Italia per Cucchi

La Sezione di Fratelli d’Italia Parabiago è in campo con la coalizione di centrodestra in sostegno dell’attuale sindaco Raffaele Cucchi, che alle elezioni del 20 e 21 settembre proverà a tentare il bis. La lista presenta 15 candidati, 6 uomini e 9 donne. Capolista sarà Giuliano Polito; a lui seguono l’ex assessore all’Urbanistica Marica Slavazza, Daniel Marazzini, Cristina Pinna, Gabriele Castelli, Wilma Evelli, Pantaleone Iannelli, Martina Mazzeo, Andrea Lonati, Nadia Morosi, Valerio Zauli, Paola Novello, Maria Rosa Picollo, Donata Rigamonti, Cristina Serini.

“Una lista dinamica e moderna”

Il capolista Giuliano Polito ha dichiarato: “Fratelli d’Italia presenta una lista dinamica e moderna, che ha per comune denominatore l’amore per la nostra Città e per la nostra Nazione. I nostri candidati hanno età differenti, dai 20 ai 64 anni; competenze professionali differenti, da esercenti come me a professionisti come architetti, avvocati e ingegneri, dai lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti nel privato e nel pubblico, dagli studenti alle casalinghe; percorsi politici e sociali differenti, dalla militanza giovanile nelle file della Destra al volontariato nelle associazioni del territorio. Siamo gli uomini e le donne di Giorgia Meloni e abbiamo voglia di lavorare per Parabiago!”.

(Nella foto in copertina: il capolista di Fratelli d’Italia Giuliano Polito)

