È ufficiale: Raffaele Cucchi è il candidato sindaco della coalizione di centrodestra e tenta così il bis.

Ad appoggiarlo Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista civica AttivaMente. Tanti i rappresentanti di questi partiti e gruppi presenti: da chi ha svolto il ruolo di consigliere o assessore in questi 5 anni e coloro che lo rappresentano a livello regionale e nazionale. Tra loro Fabio Boniardi, deputato della Lega; Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d’Italia; il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Franco Lucente; Fabrizio Cecchetti, deputato del Carroccio; Luca Del Gobbo, consigliere regionale; il coordinatore provinciale di Forza Italia Vito Bellomo; la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati; l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato e il consigliere regionale del Carroccio Curzio Trezzani. Tutti loro hanno ribadito la loro vicinanza a Cucchi e alla coalizione sottolineando il buon lavoro fatto in questo 5 anni.

A confermare la loro lealtà al centrodestra e all’attuale sindaco anche i rappresentati dei 4 partiti cittadini: Diego Quieti (Lega), Carlo Rainondi (Forza Italia), Giuliano Polito (Fratelli d’Italia) e Vittorio Ateri (AttivaMente).

“Grazie a tutti voi – ha esordito Cucchi – Solo con il lavoro di squadra si ottengono buoni risultati come abbiamo fatto in questi 5 anni. I lavori fatti in questi 5 anni saranno il nostro biglietto da visita per il futuro”.

Poi un momento di commozione. “Oggi mancano due persone che hanno sempre creduto nel nostri progetto: Aldo Ronchi e Franco Borghi. La nostra missione sarà metterci a disposizione dei cittadini e delle associazioni”.

