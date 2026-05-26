Il giorno successivo all’esito del primo turno delle elezioni comunali di Legnano ed in vista del ballottaggio, il candidato del centrodestra unito Mario Almici (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e dalla lista civica Legnano Ideale), ha analizzato questa prima fase della tornata elettorale.

Elezioni Legnano, l’analisi di Almici in vista del ballottaggio

Almici si è soffermato in primis sulla questione legata all’affluenza. Un dato sensibilmente più basso rispetto a quello delle passate elezioni:

“Il primo dato che voglio commentare è quello dell’affluenza: quasi la metà dei legnanesi non è andata a votare, con un calo di dieci punti rispetto a cinque anni fa. È un segnale che non possiamo ignorare e che ci deve far riflettere tutti, al di là degli schieramenti. Una democrazia vive della partecipazione dei suoi cittadini, e questo risultato ci pone una responsabilità in più in vista del ballottaggio”.

Verso il ballottaggio

Poi Almici ha parlato del ballottaggio, dove i legnanesi dovranno scegliere tra lui e il candidato del centrosinistra e sindaco uscente Lorenzo Radice: