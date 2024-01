Elezioni, Forza Italia: "Pronti al dialogo con chi ha a cuore Ossona"

Mancano poco più di 4 mesi alle elezioni, ma già a Ossona i vari schieramenti stanno iniziando a muovere i primi passi.

Forza Italia si prepara alle elezioni di giugno a Ossona

In particolare, venerdì 26 gennaio 2024, alla presenza dell’assessore regionale Gianluca Comazzi, del consigliere Regionale Giulio Gallera, del vicesindaco di Magenta Enzo Tenti, di delegati provinciali e nazionali, si è svolta ad Ossona una importante cena di presentazione di Forza Italia nello scenario ossonese.

"L'obiettivo? Aggreggare idee e progetti"

In vista delle elezioni comunali di primavera, due ragazzi ossonesi, Stefano Calè e Alessandro Castiglioni, hanno deciso di riunione insieme concittadini, amici, vecchie e nuove conoscenze della politica locale, "per rilanciare Forza Italia nel loro Comune, con l’obiettivo di aggregare idee, propositi e programmi per l’Ossona dei prossimi cinque anni e quelli a venire", hanno spiegato.

"Siamo un gruppo aperto al dialogo"

Hanno poi continuato: