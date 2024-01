Inaugurato il sottopasso di corso Europa a Lainate.

Inaugurato il sottopasso di corso Europa

Inaugurato ufficialmente oggi, martedì 30 gennaio alle 11, il sottopasso di Lainate, di corso Europa, realizzato da Autostrade per l’Italia, nell'ambito dei lavori di ampliamento della quinta corsia della A8 Milano-Varese.

È una importante infrastruttura connessa all’ampliamento a 5 corsie dell’Autostrada A8, nel tratto Milano Nord-Lainate: il sottopasso di Corso Europa a Lainate.

All’interno dell’imponente Progetto che in questi anni ha interessato la città di Lainate e ha portato alla realizzazione della prima autostrada in Italia a cinque corsie per senso di marcia, si inaugura un’opera – molto attesa dalla cittadinanza – che contribuirà in modo significativo ad alleggerire la pressione viabilistica sul territorio.

Per celebrare questo importante traguardo, in collaborazione con Città Metropolitana di Milano e ASPI, è stato organizzato un momento istituzionale, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità.

Andrea Tagliaferro sindaco di Lainate

“L’importanza di quest’ora la riconosciamo tutti - ha detto il sindaco di Lainate Tagliaferro- è un’alternativa al traffico del centro città. Viale De Gasperi tornerà a doppio senso proprio per chiudere il sistema di circonvallazione, quindi attenzione. E sarà possibile grazie alle due rotatorie. I lavori continueranno: in arrivo un’altra rotatoria. Insomma, i lavori proseguono: andiamo avanti per passi ma oggi è il primo passo importante. Non c’è però da dimenticare che tutto quello che manca va terminato! E ci aspettiamo che a breve i lavori finiscano grazie ad Autostrade. Tutti abbiamo partecipato a questo progetto: tutti i cittadini! Questa opera è di tutta la città, di tutti noi! Grazie”.

Alberto Landonio, presidente del consiglio comunale ed ex sindaco di Linate

“È dal 2013 che penso cosa dire in questo momento - ha detto - L’unione tra le istituzioni fa la forza! Si può fare politica avendo gli obiettivi comuni e questo è un esempio. E ringrazio chi non si è interessato del proprio schieramento politico ma si è interessato del bene di Lainate. Abbiamo saputo distinguerci per ottenere risultati a prescindere alle appartenenze politiche. Il percorso non è finito ma se continuerà questa unità anche le parti tecniche viaggeranno speditamente per ottenere i risultati che il territorio attende”.

Daniela Caputo consigliere delegato Città Metropolitana

“L’obiettivo è abbracciare diversi territori per fluidificare il traffico e ringrazio tutti per questo risultato -ha detto- Meno traffico vuol dire anche sicurezza e tutela ambientale. Oggi siamo proprietari di una arteria fondamentale. Sono orgogliosa come il sindaco Tagliaferro del risultato”.

Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture e opere pubbliche di regione Lombardia