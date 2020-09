Elezioni comunali Legnano: si va al ballottaggio tra Toia e Radice.

E’ ufficiale: Carolina Toia, leader della coalizione di centrodestra formata dalla lista civica che porta il suo nome e da Fratelli d’Italia, Lega e Forza ItaliA e Lorenzo Radice, espressione della coalizione di centrosinistra formata da riLegnano, Partito democratico e dalla lista nata dalla fusione tra Insieme per Legnano e Legnano popolare si scontreranno al ballottaggio faccia a faccia per diventare sindaco di Legnano. I numeri parlano chiaro, la Toia è intorno al 41.32% mentre lo sfidante Radice al 31.61%. Nessuno dei candidati ha quindi raggiunto almeno il 50% più uno dei voti validi. Si tornerà quindi alle urne domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

“Prima cosa: Grazie a Tutti della fiducia!

Con un’affluenza ben oltre le aspettative, la vittoria più grande è dei Legnanesi, nuovamente protagonisti della Città.

Abbiamo distaccato di oltre 10 punti il candidato del centro sinistra e di oltre 30 punti il terzo.

Con la neonata lista Toia che arriva al 12% sbaragliando tutte le altre liste civiche.

E ora si riparte, ancor più carichi! Per far politica, quella seria, senza quegli inciuci già annunciati, e con una chiara identità, definita da mesi.

La soddisfazione più grande è vedere come i Cittadini abbiano voglia di parlare di presente e futuro, per iniziare davvero a programmare i prossimi anni.

Sono felice di poter continuare a stare in mezzo alla gente, quartiere dopo quartiere, ascoltando Tutti, senza alcun distinguo, per convincere ancor di più i Legnanesi della bontà del nostro progetto.

Vi aspetto in ogni angolo della Città, per continuare con il nostro ‘a Tu per Tour’.

Ieri ho detto che la campagna mi mancava già, quindi… avanti tutta per altre due settimane!!!”