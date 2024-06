Elezioni comunali 2024 nel Rhodense-Bollatese: i risultati

Anche a Vanzago risultato elettorale già in via di definizione. Il candidato sindaco Lorenzo Musante, della lista di centrosinistra Insieme in Cammino, sarà il nuovo sindaco. Ampio il margine di scarto sulla sfidante Sabrina Carullo. Musante succederà al sindaco uscente Guido Sangiovanni della cui giunta ha fatto parte in qualità di assessore al Bilancio.

Lorenzo Musante a scrutinio completato raccoglie il 60,18%, Sabrina Carullo al 39,82%.