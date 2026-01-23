Elezioni amministrative, Riparabiago ha ufficializzato il nome del proprio candidato sindaco: è Giacomo Sartori

La lista civica riParabiago ha reso noto nella serata di oggi, venerdì 23 gennaio, il nome del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. In lizza per la poltrona di Piazza della Vittoria ci sarà l’attuale consigliere comunale di minoranza Giacomo Sartori.

Riparabiago ha annunciato la candidatura di Sartori con queste parole:

“Sei anni fa riParabiago è nata da un’idea semplice e forte: riunire persone competenti, appassionate e innamorate di Parabiago in un progetto civico capace di migliorare concretamente l’azione amministrativa nella nostra città. In questi cinque anni e mezzo in Consiglio comunale questa convinzione si è rafforzata: per rimettere in carreggiata Parabiago servono cittadini, energie e competenze del territorio, con Parabiago in testa. In questi anni, con i nostri consiglieri comunali Betty, Giuliano, Roberto e Giacomo, abbiamo portato avanti questo impegno con serietà e proposte, mettendo sempre al centro quello che serve per Parabiago. E oggi, come allora, serve rimboccarsi le maniche.