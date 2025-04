Elezioni amministrative a Robecchetto, la prima lista civica si è tolta il velo

Elezioni amministrative, la prima lista civica di Robecchetto con Induno diventa realtà e si prepara a scendere in campo. Si chiama "Robecchetto e Malvaglio insieme" e rappresenta l'area di centrodestra del paese.

«E’ finalmente arrivato il momento di presentarci, almeno sui social, in attesa della presentazione ufficiale che si terrà nel mese di maggio. In vista delle prossime elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio, dopo mesi di lavoro, ascolto e progettazione, nasce un nuovo gruppo di persone che ha deciso di metterci la faccia, il cuore e le idee per dare nuova energia e una visione concreta al futuro della nostra comunità».